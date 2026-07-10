Номинант Grammy раскрыл планы на отпуск в России

Диджей Пол Ван Дайк планирует устроить мини-отпуск в Москве и Сочи в 2027 году

Немецкий диджей Пол ван Дайк, который выступит в России в январе 2027 года, планирует устроить себе небольшой отпуск после концертов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе организатора Say Agency.

После выступления в Сочи Пол Ван Дайк планирует задержаться на пару дней: артист заранее попросил организовать для него катание на горных лыжах. Диджей также хочет посетить экскурсию по олимпийским объектам.

В Москве музыкант намерен прогуляться по празднично украшенной столице, побывать на Красной площади и сходить на каток.

«Россия! Москва! Сочи! Мы вместе с вами устроим незабываемые шоу! Жду с нетерпением нашей встречи! В планах — посмотреть два прекрасных города и устроить спортивный уикенд на олимпийских объектах. Я очень хочу прокатиться на горных лыжах и увидеть красивые виды со склонов! Приеду к вам совсем скоро!» — сказал артист.

Пол ван Дайк считается одним из архитекторов современной клубной культуры. Он дважды подряд признавался лучшим диджеем планеты по версии DJ Mag, а также первым в истории получил номинацию Grammy в танцевальной категории. Среди его хитов — «For an Angel» и «Nothing But You».

Музыкант даст два концерта в России: 5 января 2027 года он выступит на площадке VK Stadium в Москве, а 7 января в Роза Холле, Сочи. Это станет первым его посещением страны за 8 лет.

Ранее сообщалось, что Lil Pump даст большой сольный концерт в Москве.