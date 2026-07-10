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Культура

Киркоров раскрыл детали суда с каменщиком: «Государство должно меня защитить!»

Последнее заседание по делу Киркорова против каменщика состоится 20 июля
Натальная карта/VK

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что следующее судебное заседание с каменщиком Георгием Барановским запланировано на 20 июля. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

Киркоров отметил, что процесс неоднократно откладывался, а на последнее заседание ответчик не пришел. Тем не менее, певец выразил надежду на справедливое наказание для виновного.

«Люди, которые поступают непорядочно, нарушают закон, обманывают, аферисты, неправедным путем зарабатывают деньги — должны быть наказаны. У меня есть государство, которое меня должно защитить, в лице суда», — подчеркнул Киркоров.

По словам артиста, Барановский не только некачественно выполнил свою работу, но и украл деньги и некоторые вещи.

История с пентхаусом Киркорова началась в 2022 году. Барановский получил от артиста 13 миллионов рублей за отделку полов. Сначала Киркорова все устраивало, но позже он обвинил каменщика в плохом качестве работы и подал на него в суд, требуя компенсацию. Теперь певец хочет взыскать с Барановского почти 11 миллионов рублей.

Ранее Киркоров рассказал о своих ночных встречах с Пугачевой. Мне нравится, признался артист.

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