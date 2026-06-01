Запашный тайно общается с украинскими цирковыми артистами

Народный артист России Эдгард Запашный рассказал, что многие украинские цирковые артисты стремятся выступать в России, но вынуждены скрывать это. Дрессировщика цитирует ТАСС.

По словам Запашного, не все «люди с украинским паспортом» поддерживают режим власти в стране, но скрывают свою позицию, чтобы не стать мишенью для радикально настроенных украинцев.

Кроме того, продолжил он, многие из украинских артистов боятся контактировать с Россией, однако общение продолжается.

«Со многими, с подавляющим большинством из них, мы общаемся тайно», — объясняет Запашный.

Эти артисты, добавил он, могут работать в Европе, но переживать за оставшихся на Украине родителей, или продолжать выступать в украинских цирках и ждать мирного времени. При этом среди украинских артистов, говорит дрессировщик, есть те, кто готов выступать в РФ уже сейчас: на фестивале «Без границ» в Санкт-Петербурге два года назад выступал эквилибрист под украинским флагом Эрнест Пальчиков.

«Мы, как организаторы, на тот момент прежде всего подумали, какой будет реакция зрителей, если я сейчас объявлю «Украина» и флаг появится украинский», — вспоминает он.

Когда это произошло, зрители тепло приняли артиста. Однако на цирковой фестиваль «Идол» Запашный попросил украинцев не приезжать — переживал из-за возможных покушений.

