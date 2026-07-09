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Культура

Умер креативный продюсер российского телеканала

Креативный продюсер РЕН ТВ Филимонов умер в возрасте 63 лет
Shutterstock

Креативный продюсер РЕН ТВ, руководитель дирекции производства кино и сериалов Владимир Филимонов скончался в четверг, 9 июля. Его не стало в возрасте 63 лет, сообщает телеканал.

В сообщении отмечается, что вклад Филимонова в развитие российского телепроизводства стал целой эпохой, а его фильмография включила в себя множество знаковых проектов, ставших популярными у миллионов зрителей.

Причина смерти продюсера не называется.

Филимонов родился 29 ноября 1963 года, продюсер прошел долгий творческий путь, работая на телевидении, в кинематографе и театре.

Фильмография Филимонова насчитывает десятки ярких проектов, включая такие, как «Зло», «Операция «Неман», «Банда «ЗИГ ЗАГ», «Варяг», «Отцы», «Беглец» и «Крутые меры».

Кроме того, продюсер работал над проектами «Операция «Карпаты» – 1, 2», «СМЕРШ. Продолжение», «СМЕРШ 3», «СМЕРШ 4», «Разящий луч», «По следу зверя», «Дорогой Вилли», «Грачи», «Сокровища скифов» и «Крайние меры».

Ранее умер продюсер Дмитрий Сараев, получивший ранение при теракте в «Крокус Сити Холле».

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