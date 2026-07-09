Макаревич обратился к властям Израиля: «Хватит бегать по пустыне с автоматами»

Музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), который уже пять лет живет в Израиле, раскритиковал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) политику местных властей.

По словам Макаревича, при решении внутренних проблем государство выбирает «половинчатые» меры, что лишь усугубляет ситуацию. Он призвал прекратить конфронтацию с соседними странами и напомнил, что Израиль небольшая страна с населением около 10 млн человек.

«Довольно ругаться, драться и перекрывать дороги. Кто же будет служить в ЦАХАЛЕ, спросите вы? Да никто не будет! Хватит бегать по пустыне с автоматами», — высказался артист.

Макаревич считает, если Израиль откажется от военной риторики, окружающие его «свободолюбивые» государства станут его союзниками.

«Свободолюбивые страны, окружающие нас со всех сторон, увидев, что сионистская военная угроза исчезла на корню, офигеют от такого чуда и завтра станут нашими самыми близкими и нежными друзьями. Завалят любовью и финиками. А деньжищ‑то сколько освободится!» — написал он.

8 июня супруга Макаревича Эйнат Кляйн сообщила, что их израильский дом попал под ракетный обстрел. Обломки иранской ракеты упали на дом и участок 72-летнего Макаревича и 42-летней Кляйн в деревне Керем Махараль недалеко от Хайфы. Стекло в детской комнате разбито, сад засыпан кусками металла.

Ранее Макаревич уехал в Польшу после обстрела дома.