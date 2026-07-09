Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Макаревич обратился к властям Израиля: «Хватит бегать по пустыне с автоматами»

Певец Макаревич призвал Израиль отказаться от военной риторики в пользу дружбы
Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом)/VK Видео

Музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), который уже пять лет живет в Израиле, раскритиковал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) политику местных властей.

По словам Макаревича, при решении внутренних проблем государство выбирает «половинчатые» меры, что лишь усугубляет ситуацию. Он призвал прекратить конфронтацию с соседними странами и напомнил, что Израиль небольшая страна с населением около 10 млн человек.

«Довольно ругаться, драться и перекрывать дороги. Кто же будет служить в ЦАХАЛЕ, спросите вы? Да никто не будет! Хватит бегать по пустыне с автоматами», — высказался артист.

Макаревич считает, если Израиль откажется от военной риторики, окружающие его «свободолюбивые» государства станут его союзниками.

«Свободолюбивые страны, окружающие нас со всех сторон, увидев, что сионистская военная угроза исчезла на корню, офигеют от такого чуда и завтра станут нашими самыми близкими и нежными друзьями. Завалят любовью и финиками. А деньжищ‑то сколько освободится!» — написал он.

8 июня супруга Макаревича Эйнат Кляйн сообщила, что их израильский дом попал под ракетный обстрел. Обломки иранской ракеты упали на дом и участок 72-летнего Макаревича и 42-летней Кляйн в деревне Керем Махараль недалеко от Хайфы. Стекло в детской комнате разбито, сад засыпан кусками металла.

Ранее Макаревич уехал в Польшу после обстрела дома.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Зуд купальщика» охватил Россию. Что нужно знать, чтобы не подхватить инфекцию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!