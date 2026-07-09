Кушанашвили вынес вердикт Шурыгиной: «Дура, что тут сказать…»

Шоумен Отар Кушанашвили бурно отреагировал в Telegram на новость о заключении Дианы Шурыгиной под стражу в рамках уголовного дела.

Он выложил видео из зала суда, где Шурыгиной объявляют меру пресечения. К ролику Кушанашвили добавил эмоциональный комментарий: «Дура, что тут сказать. И жалко, и хочется [дать по голове]».

До этого в своей программе «Каково?!» Кушанашвили утверждал, что Шурыгина с самого начала пыталась добиться славы и в итоге получила ее. Однако, по его мнению, девушка выбрала для этого сомнительный путь.

8 июля Троицкий районный суд отправил блогершу Диану Шурыгину в СИЗО по делу о распространении порнографии. Девушка нарушила условия избранного ранее домашнего ареста, пользуясь телефоном.

Шурыгину задержали в июне этого года. По версии следствия, она вместе с другими лицами снимала порно и продавала его в Telegram. После ее ареста задержали еще двоих фигурантов — модель Настю Холод, которая снималась в ролике с Шурыгиной, и немца Людвига Кричкера. Telegram-каналы называют его продюсером «одной из онлифанщиц». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Диана Шурыгина была взята под стражу прямо в зале суда и отправлена в СИЗО за изготовление порно.