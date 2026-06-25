Что смотреть в российских кинотеатрах в июле: 7 главных премьер

Июль в российских кинотеатрах обещает быть на редкость разнообразным: зрителей ждут фантастические приключения в дореволюционной Москве, фестивальные хиты с голливудскими звездами, разговорные комедии об отношениях, несколько громких хорроров и семейные мультфильмы. «Газета.Ru» рассказывает о самых интересных картинах, которые выйдут в российский прокат в июле 2026 года.

«Касса невест» (2 июля)

Кадр из фильма «Касса невест» (2025) «Альянс Партнерс»/Киностудия Горького

Российское кино продолжает экспериментировать с жанрами, и «Касса невест» — яркий тому пример. В новой картине Руслана Бальтцера гармонично сплелись романтическая комедия, научная фантастика и приключенческий эпос, вдохновленный реальными фактами из жизни дореволюционной России. Главный герой — обаятельный мошенник Лаврик в исполнении Алексея Воробьева — живет в будущем, где благодаря сверхточному детектору лжи обманывать людей стало практически невозможно. Чтобы вернуть себе привычную жизнь, авантюрист соглашается на предложение эксцентричного триллиардера Больцмана (Егор Дружинин) и отправляется в Москву 1913 года за мистическим кубком Гименея, спрятанным в легендарной Кассе невест — организации, которая действительно существовала в Российской империи и помогала девушкам копить приданое. Но простая на первый взгляд афера быстро выходит из-под контроля, когда на пути героя оказывается независимая и принципиальная Варвара (Анна Богомолова), которая моментально распознает любую ложь. Создатели обещают зрителям путешествия между эпохами, эффектный контраст между футуристическим будущим и дореволюционной Москвой и трогательную романтическую историю, в которой прошлое оказывается куда менее предсказуемым, чем будущее.

«Оно приходит снизу» (2 июля)

Кадр из фильма «Оно приходит снизу» (2025) Basque Films

Поклонники атмосферных хорроров, держитесь — новый испанский ужастик от Кристиана Бернарда заставит вас понервничать. В центре истории — мать-одиночка Изабель (звезда «Лабиринта Фавна» — Марибель Верду), которая вместе с детьми переезжает в престижный жилой комплекс с подозрительно низкой арендной платой. Но все не так прекрасно, как кажется: вскоре героиня замечает, что в доме действуют странные правила, соседи ведут себя слишком дружелюбно, а под полом скрывается нечто зловещее. Создатели картины сделали ставку не на скримеры, а на медленно нарастающее чувство тревоги и паранойи, недаром прокатчики сравнивают фильм с такой классикой жанра, как «Ребенок Розмари», «Сияние» и «Экзорцист». Так что зрителям стоит готовиться не к аттракциону ужасов, а к мрачному психологическому триллеру, где напряжение прибавляется с каждой минутой.

«Рейс 298» (2 июля)

Кадр из фильма «Рейс 298» (2026) Aura Entertainment

Еще один июльский хоррор — совместная работа режиссера пятой части «Пункта назначения» (2011) Стивена Куэйла и сценариста «Проклятия» (2004) Стивена Саско. Пассажирский самолет, летящий из Нового Орлеана в Сиэтл, попадает в сильную турбулентность, после которой на борту начинает происходить нечто странное, а люди ведут себя так, будто они уже не совсем люди. Фильм балансирует между фантастикой, мистическим триллером и хоррором, а замкнутое пространство самолета превращает происходящее в напряженную игру на выживание. В общем, поклонникам «Пункта назначения», «Лангольеров» и других историй о том, что может случиться с людьми на высоте десяти тысяч метров, определенно стоит взять фильм на заметку.

«Кодекс Данте» (9 июля)

Кадр из фильма «Кодекс Данте» (2025) ITHOD Productions Ltd./Global Look Press

Одна из самых звездных зарубежных премьер месяца — экранизация всемирно известного романа Ника Тошеса «Кодекс Данте». За проектом стоят режиссер Джулиан Шнабель и продюсер Мартин Скорсезе, а в каст вошли Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Галь Гадот, Джерард Батлер, Аль Пачино и Джон Малкович. События разворачиваются вокруг загадочной рукописи «Божественной комедии», которая связывает сразу две эпохи — современный Нью-Йорк и Италию XIV века. Пока писатель Ник Тошес (Оскар Айзек) пытается установить подлинность манускрипта, написанного рукой самого Данте Алигьери, великий поэт в другой временной линии работает над своим главным произведением. Судя по первым отзывам, зрителей ждет необычное сочетание исторической драмы, криминального триллера и философской притчи, в которой поиски бесценного артефакта постепенно превращаются в историю об одержимости искусством, красотой и бессмертием.

«Приглашение» (9 июля — предположительная дата)

Кадр из фильма «Приглашение» (2026) A24

После нашумевшего «Не беспокойся, дорогая» (2021) Оливия Уайлд возвращается в режиссерское кресло с комедией «Приглашение» — ремейком испанского фильма «Соседи сверху» (2020) Сеска Гая. В центре сюжета — супруги Джо (Сет Роген) и Анджела (Оливия Уайлд), чьи отношения переживают не лучшие времена. В надежде вернуть в свою жизнь яркие эмоции, они знакомятся с новыми соседями Пиной (Пенелопа Крус) и Хоком (Эдвард Нортон), взгляды которых на любовь и брак сильно отличаются от общепринятых. Однако за легкой и ироничной историей здесь скрывается более чем серьезный разговор о доверии, ревности и кризисах, с которыми сталкиваются даже самые крепкие пары. Мировая премьера картины состоялась на фестивале Sundance, где критики сравнили ее с лучшими разговорными комедиями Вуди Аллена и Нэнси Майерс, а главным достоинством назвали актерский квартет Нортона, Крус, Рогена и Уайлд.

«Это хит!» (16 июля)

Кадр из фильма «Это хит!» (2026) Lionsgate/Screen Ireland

Новый фильм от режиссера «Рок-н-рольщиков» Джона Карни уже успел стать одним из главных фестивальных фаворитов 2026 года. В центре сюжета — музыкант-неудачник Рик (Пол Радд), который мечтает о большой сцене, но вместо этого поет каверы на свадьбах, чтобы обеспечить семью. Все меняется, когда Рик знакомится с Дэнни (Ник Джонас) — бывшим участником бойз-бэнда, который отчаянно пытается перезапустить свою карьеру и найти тот самый хит. Встреча оказывается судьбоносной для обоих: Дэнни наконец получает песню, которая возвращает его на вершины хит-парадов, а Рик — возможность увидеть, как его собственная музыка покоряет мир. Но есть одна проблема: автором хита указывают Дэнни, и теперь Рику предстоит доказать, что песня, которую поют все, на самом деле принадлежит ему. Картина получила высокие оценки критиков, многие из которых отметили, что Джону Карни вновь удалось снять редкий для современного кино фильм — теплый, человечный и удивительно честный.

«Колючая и ушастый» (16 июля)

Кадр из мультфильма «Колючая и ушастый» (2025) Freaks Factory

Тем, кто собирается в кино с детьми, июль приготовил добрый и слегка безумный анимационный фильм «Колючая и ушастый». Главные герои мультфильма — любознательная ежиха Холли и кролик Уолтер, многодетный отец, который после несчастного случая теряет память и теперь считает себя легендарным рыцарем. Холли решает не разрушать его иллюзии, и вместе они отправляются в путешествие, полное приключений, опасностей и неожиданных встреч. На детских фестивалях мультфильм хвалили за добрый юмор, яркую анимацию и обаятельных персонажей. Что в целом неудивительно, ведь трудно остаться равнодушным к истории, в которой ежиха путешествует с кроликом-рыцарем, пока дома его ждут 50 очень шумных крольчат.