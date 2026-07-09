Бьянка раскрыла свои критерии для мужчин: «Чтобы сексом классно занимался»

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) призналась, что ее сердце сейчас свободно. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

По словам Бьянки, она находится в статусе свободной женщины. Артистка уточнила, что очень хочет найти свою любовь, и раскрыла критерии для своего будущего парня.

Липницкая заявила, что ее партнер должен быть заботливым, богатым, хорошим и красивым.

«Чтобы сексом классно занимался, цветов много дарил, на руках носил», — поделилась знаменитость.

В апреле Липницкая рассказала, что не ходит на свидание с зумерами. Артистка призналась, что не видела мужчин этого поколения, от которых «бы пахло мужчиной».

Липницкая отметила, что очень положительно относится к зумерам, отметив, что часто с ними работает. По словам певицы, ее молодые коллеги милые, классные и очень ответственные, если найти к ним подход.

Бьянка также добавила, что не считает зумеров стеснительными. Более того, она уверена, что поколение Z более раскрепощенное, чем миллениалы (артистка себя причисляет к ним).

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