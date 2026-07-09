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Культура

«Малыш-каратист» с Романом Курцыным выиграл премию международного кинофестиваля

В Ярославле прошла церемония закрытия фестиваля «В кругу семьи»
Пресс-служба фестиваля «В кругу семьи»

XXI Международный кинофестиваль «В кругу семьи» завершился в Ярославле. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Фестиваль прошел при поддержке Государственной корпорации «Ростех», банка ПСБ и Правительства Ярославской области. В нем поучаствовали представители 47 стран.
Конкурсные программы оценивали кинематографисты из России, Китая, Южной Кореи и Ирана. Среди них народные артисты России Станислав Любшин, Александр Галибин, генсек Франко-китайской ассоциации нового кино Гавин Ли, южнокорейский режиссер Сук Хи Мун и член академии «Оскар» из Ирана Шадмер Растин.

Картина «Малыш-каратист» с Романом Курцыным в главной роли удостоилась номинаций «Лучший фильм» и «Лучшая звуковая дорожка» в основном конкурсе детского полного метра. Лучшим режиссером признали Максима Колиганова за ленту «На деревню дедушке 2», а лучшим оператором Вэньлэй Лю за проект «Орлята учатся летать». Гран-при основного конкурса полного метра получила картина из Ирана — «Позови меня шепотом».

Приз зрительских симпатий в основном конкурсе достался белорусскому фильму «Бочка» с Тилем Швайгером. А специальный приз Гильдии киноведов и кинокритиков России — картине «Правила Филиппа». В детском конкурсе полнометражных картин победил индонезийский проект «Вперед: горький путь Кембанг Гула».

«Фестиваль заканчивается, а семья остается. Мы уезжаем, но «Улица Ангела» остаётся в Ярославле. Премия за сохранение семейных ценностей остается с теми, кому мы её вручили. А главное, остаются фильмы. И разговоры о них. И напоминание о том, что лучшее в жизни происходит только в кругу семьи», — заявил президент фестиваля Александр Ковтунец.

Ранее Добронравов и Михалков были награждены за сохранение семейных ценностей.

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