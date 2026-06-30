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Культура

Сябитова раскрыла состояние руки после травмы: «Вершина айсберга»

Сваха Сябитова заявила, что планирует предотвращать признаки будущих инсультов
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Сваха и телеведущая Роза Сябитова рассказала в Telegram-канале, как проходит восстановление ее руки после травмы.

Сябитова прошла обследование у врача через полгода после травмы. По словам свахи, оказалось, что не все так просто.

«Рука заживает, но кто бы мог подумать, что причина вообще данной травмы оказалась только вершиной айсберга. Сейчас будем выяснять, что же вообще произошло и как предотвратить будущие травмы», — поделилась телеведущая.

Сябитова планирует сделать МРТ, обратиться к невропатологу и пройти полный чекап.

«И самое главное, что меня сильно напугало, но и мобилизовало, это то, что нужно предотвращать будущих инсультов. Так что сейчас займусь своим здоровьем», — рассказала сваха.

1 декабря 2025 года Роза Сябитова сообщила в своем Telegram-канале, что ей предстоит операция. Телеведущая поделилась, что после одного из спортивных реалити-шоу у нее заболела рука, а результаты МРТ подтвердили необходимость хирургического вмешательства. В январе ей сделали артроскопическую операцию на руке.

Ранее Сябитова заявила о «прайм-эре» и объяснила, почему не заводит роман.

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