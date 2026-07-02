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Культура

Михалков рассказал, как работает Ефремов после выхода по УДО

Режиссер Михалков: Ефремов выполняет все жесткие условия работы в театре
«Мастерская «12» Никиты Михалкова»

Режиссер Никита Михалков в беседе с aif.ru рассказал, как сейчас работает Михаил Ефремов в театре «Мастерская «12».

«Он выполняет в нашей совместной работе все жесткие условия, которые я поставил. С Аннушкой у них замечательный актёрский дуэт получился», — поделился режиссер.

Ефремов задействован в спектакле «Без свидетелей». Вместе с ним в главной роли играет Анна Михалкова. По словам режиссера, в Екатеринбурге постановка собрала зал на 4,5 тысяч человек.

«Я понимал ужас, который охватил Анну, когда она увидела этот огромный зал, но точно так же был уверен: то, что и как они говорят, какие темы поднимают, какими эмоциями управляют, может оставить безразличным только абсолютно бездушного и бессердечного человека. Но в этом зале таких не было и быть не могло. И ответом на это был фурор — десятиминутные овации после спектакля», — рассказал Михалков.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области. В марте 2025-го артист вышел по УДО. 4 сентября Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова.

Ранее Михаил Ефремов расцеловал Любовь Успенскую на спектакле.

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