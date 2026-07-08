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Культура

Онкобольная Лерчек запускает новый бизнес в поддержку женщин

Блогерша Лерчек готовится к запуску бренда женской одежды LEA на фоне болезни
Кадр видео: NadinStrelets/YouTube

Блогерша Валерия Чекалина (она же — Лерчек) готовится к официальному запуску собственного бренда базовой женской одежды — LEA. Об этом «Газете.Ru» сообщила команда компании.

Презентация проекта, который создавался несколько лет, намечена на ближайшие дни. В пресс-службе LEA сообщили, что работа над брендом не останавливалась даже в непростой жизненный период Чекалиной, которая сейчас борется с раком. Команда вела подготовку, а сама блогерша участвовала в разработке концепции и коллекций.

«Я создавала одежду, в которой банально удобно жить и двигаться — она бережно поддерживает каждый день. LEA — мой диалог с женщиной, поддержка каждого ее особенного момента, словно мягкие объятия. В какой-то момент жизни я особенно остро поняла, насколько каждому человеку важно чувствовать эту поддержку. Наверное, именно поэтому этот проект стал для меня таким личным», — заявила Чекалина.

При этом блогерша не раскрыла, почему решила объявить о запуске именно сейчас.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признает.

В марте блогерша, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с нее сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий.

Ранее Лерчек раскрыла совет врача, который помогает ей бороться с раком.

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