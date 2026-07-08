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Культура

Украинскую группу «Пошлая Молли» запретили в Казахстане по решению властей

SHOT: концерты «Пошлой Молли» отменены в Казахстане из-за обилия мата в песнях
вДудь/YouTube (автор канала Юрий Дудь признан Минюстом иностранным агентом)

Концерты группы «Пошлая Молли» запретили в Казахстане по решению властей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Под отмену попали два шоу коллектива: в Алма‑Ате (11 сентября) и в Астане (19 ноября). Чиновники, утверждает SHOT, запретили выступления из-за обилия ненормативной лексики в текстах песен.

Билеты, цена на которые составляла около 3 тыс. рублей, уже поступили в продажу. Однако организаторы оперативно прекратили их распространение и заверили зрителей, что вернут деньги. Также поклонникам украинского коллектива предложили скидки на выступления в других городах тура.

На фоне этой ситуации у фронтмена группы Кирилла Бледного нарастают проблемы с аудиторией на Украине. SHOT отмечает, что в последнее время артист сопровождает анонсы концертов слоганом «Дух Анкориджа» и включает в промоматериалы кадры из российского сериала. Это вызывает волну негатива среди украинских фанатов, которые требуют отмены его выступлений.

В мае 2025 года Telegram-канал SHOT утверждал, что «Пошлая Молли» осталась практически без концертов.

Как отмечало издание, количество выступлений коллектива сократилось вдвое, а билеты на единственный концерт в 2025 году распродаются плохо. Кирилл Бледный рассказывал, что у него упал заработок с прямых трансляций.

Ранее на концерте Макса Коржа в Германии развернули флаги России и Украины.

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