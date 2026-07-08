Эрмитаж введет новую систему стоимости билетов

Эрмитаж с 14 июля начнет тестировать гибкую систему стоимости билетов в Главный музейный комплекс для распределения потоков посетителей. Об этом сообщается на сайте музея.

По информации пресс-службы, вечерние сеансы станут дешевле дневных в 1,7-2,4 раза. Руководство музея считает, что сильная разница в тарифах позволит сбалансировать посещаемость так, чтобы залы были разгружены в пиковые часы. Таким образом каждому посетителю будет обеспечен комфорт и безопасность.

Согласно новым тарифам, по вторникам, пятницам и субботам билеты на сеансы с 11:00 будут стоить 1,2 тыс. рублей, с 16:00 — 700 рублей, а с 18:00 — 500 рублей. По средам, четвергам и воскресеньям посещение музея с 11:00 будет стоить 1,2 тыс., а с 16:00 — 700 рублей. В пресс-службе музея отметили, что новая система не затронет льготные категории.

В Эрмитаже пояснили, что до 80% посетителей приходят в главный музейный комплекс с 11 до 16 часов, из-за чего создается критическая нагрузка на инфраструктуру, особенно в летний сезон, когда высокие температуры делают пребывание в эти часы менее комфортным. Для перераспределения потоков и обеспечения безопасности людей, экспонатов и музейных пространств вводится новая система.

В прошлом сезоне музей в течение четырех месяцев проводил эксперимент с вечерними билетами по сниженной цене, однако он не дал результата — большинство посетителей все равно предпочитали дневные сеансы. В пресс-службе добавили, что ситуация будет отслеживаться, возможны корректировки, но принцип дифференцированных цен на сеансы в Главный музейный комплекс останется неизменным, поскольку пиковая нагрузка круглогодично приходится на ограниченный период дня.

Ранее Эрмитаж запустил первую полностью виртуальную выставку.