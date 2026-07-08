Карина Кросс захотела сыграть разлучницу

Блогерша Карина Кросс призналась, что ей хотелось бы сыграть негативного персонажа. Ее слова передает POPCAKE.

«Негативного героя играть интереснее, потому что там глубокие травмы, которые можно проработать, вместе пережить со своим персонажем, и библия этого персонажа очень интересная», — поделилась знаменитость.

Кросс отметила, что хотя бы в кино хочет попробовать примерить на себя образ плохого с этической точки зрения человека. К примеру, роль разлучницы.

Блогерша также рассказала, что в скором времени поучаствует в двух больших кинопроектах. Она не раскрыла подробности.

Кросс сыграла в фильме «Где ты?» одну из главных ролей. Этот проект стал первой киноработой блогерши. Ее партнером на площадке был актер Никита Волков, и, по признанию режиссера картины, в начале съемок он был недоволен сотрудничеством с ней.

Волков отметил, что позже поменял свое мнение о Кросс. По словам артиста, он хорошо с ней сработался. Он также подчеркнул, что у блогерши есть актерское образование.

Ранее звезда «Сватов» высказалась о блогерах и певцах в кино.