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Культура

Известный фитнес-блогер разгромил дом в Таиланде

Блогера Коннора Мерфи не стало в Таиланде после погрома в арендованном доме
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американского фитнес-блогера Коннора Мерфи не стало в Таиланде. Об этом сообщает bangkokpost.com.

Отмечается, что перед кончиной Мерфи вел себя неадекватно. Сотрудники и охранник жилого комплекса рассказали о тревожном состоянии блогера перед трагедией. Мужчина вернулся в район на такси. Он пытался дать денег водителю, но тот отказался, увидев странное поведение инфлюенсера. Затем блогер подошел к мимо проезжающей машине и попросил подвезти его до дома. Охранник попросил водителя не брать мужчину. После этого Мерфи начал вести себя агрессивно, громко кричал, катался по полу и складывал руки в мольбе.

Охранник вызвал полицию. Когда сотрудники местных правоохранительных органов приехали, блогер побежал и в панике бросился в озеро. Полиции пришлось запросить подкрепление и спасателей. Мерфи продолжал плыть, пока не выбился из сил и не скрылся под водой. Водолазы-спасатели искали его около 30 минут и нашли блогера примерно в 20 метрах от берега.

При осмотре арендованного блогером дома, выходящего окнами на озеро, полиция обнаружила брызги черной и желтоватой краски по всему помещению, в том числе на электроприборах.

Коннор Мерфи являлся представителем луксмаксинга. Философия этого течения основывается на жесткой критике и убеждении, что внешность — единственная причина неудач в отношениях. Идеальный мужчина в их представлениях обладает четкими линиями челюсти, крепким и накачанным телосложением. Сам Мерфи рассказывал, что увеличивал свою челюсть.

Ранее сообщалось, что российского комика «отменяют» из-за поцелуя с 16‑летней фанаткой.

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