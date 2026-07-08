Бывший парень Шурыгиной о ходе уголовного дела: «Возможно, есть двойное дно»

Бывший возлюбленный Дианы Шурыгиной Святослав Гусев рассказал Super, что блогерша находится под домашним арестом с минимальными ограничениями.

Гусев уточнил, что по делу проходят еще несколько человек подозреваемых. У каждого свой адвокат и разная модель защиты. Как отметил мужчина, подозреваемые надеются на штраф после суда. Заседание ожидается не раньше августа.

«Но, возможно, там есть какое-то двойное дно (имею в виду, касательно того, что она работала с украинским агентством OnlyFans и с высокой долей вероятности действительно могла сама предлагать снять кому-то в порно, когда вернулась в Москву). Зачем она это делала в РФ, для меня остается загадкой (учитывая, что она длительное время проживала в Индонезии, куда уже перевезла все свои вещи)», — заявил экс-возлюбленный блогерши.

Гусев добавил, что готов финансово помочь Шурыгиной, но при условии готовности встать «на путь исправления». Он хочет, чтобы девушка не имела дел с индустрией 18+, а также прошла лечение в психиатрической больнице и реабилитацию от любых наркотических веществ.

16 июня московский суд отправил Шурыгину под домашний арест. На нее завели дело о незаконном распространении порнографии.

Ранее в Москве задержали снимавшуюся с Дианой Шурыгиной порномодель.