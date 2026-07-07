Менеджер Хилькевич столкнулась с травлей и расплакалась

PR-менеджер Анны Хилькевич Виктория Танес сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что столкнулась с хейтом из-за полноты.

По словам Танес, на днях анонимный аккаунт опубликовал Stories, где сравнил ее фигуру с внешностью Хилькевич, сидевшей рядом. Неизвестный назвал девушку «толстушкой» и заявил, что ей якобы нужно похудеть. Под постом собралось большое количество комментариев с оскорблениями менеджера актрисы.

Танес уточнила, что работает практически круглосуточно. Как подчеркнула менеджер, из-за карьеры мало проводит времени даже со своими детьми, а вопрос о похудении не стоит в приоритете. Девушка призвала оценивать ее не с точки зрения внешности, а со стороны профессионализма.

«У меня не было декрета, хотя я родила двоих детей подряд. Я поехала в роддом второй раз буквально из офиса. Я постоянно нахожусь в стадии, где я пытаюсь доказать всем и себе, что я действительно достойна уважения, потому что я классный профессионал. А вы правда замечаете, что где-то у меня вывалился живот? Так представьте, я знаю», — поделилась менеджер.

Танес подчеркнула, что и без оскорбительных комментариев знает, что поправилась на 20 кг после родов. Девушка не отрицает, тема веса для нее чувствительна и деликатна, так как она пыталась похудеть с 14 лет. Менеджер считает некрасивым и подлым указание на ее комплексы.

Во время обращения к Танес подошел муж и посоветовал не обращать внимания на хейт. Менеджер расплакалась, подчеркнув, что ей обидно слушать оскорбления в свой адрес.

Ранее Клава Кока призвала отстать от ее тела после хейта фигуры.