Дружко занялся своим здоровьем: «Стараюсь воспитывать в себе воздержание»

Актер и телеведущий Сергей Дружко признался в шоу Эльдара Джарахова «Поколение», что занялся своим здоровьем.

«Я в первый раз за свою свою жизнь провел какие-то исследования. И понял, что ТО надо было проходить лет 20 назад или того раньше. Чего я и всем рекомендую», — рассказал телеведущий.

Дружко впервые в жизни прошел полный чекап организма и поправляет свои проблемы со здоровьем. Он назвал это «апгрейдом самого себя». Артист также начал задумывать о питании и отказываться от вредных привычек.

«Чуть уже можно себя ограничивать. От чего можно воздержаться, я стараюсь воспитывать в себе вот это воздержание. Такая аскеза для здоровья. Ну нет, не полностью. Опять же, всё здраво», — поделился актер.

В декабре 2023 года Сергей Дружко признался, что фразы из «Необъяснимо, но факт», которые он произносил в передаче с непроницаемым лицом, не были изначальной «фишкой» проекта.

Дружко рассказал, что старался изменять и подстраивать под себя текст на съемках «Необъяснимо, но факт». По словам артиста, из-за «конвейерности» проекта многое «строчилось одной рукой», поэтому вводились правки прямо на площадке.

Ранее Юлия Высоцкая раскрыла секрет поддержания стройной фигуры.