Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Культура

Дружко занялся своим здоровьем: «Стараюсь воспитывать в себе воздержание»

Телеведущий Дружко впервые прошел чекап и занялся аскезой
Пресс-служба шоу

Актер и телеведущий Сергей Дружко признался в шоу Эльдара Джарахова «Поколение», что занялся своим здоровьем.

«Я в первый раз за свою свою жизнь провел какие-то исследования. И понял, что ТО надо было проходить лет 20 назад или того раньше. Чего я и всем рекомендую», — рассказал телеведущий.

Дружко впервые в жизни прошел полный чекап организма и поправляет свои проблемы со здоровьем. Он назвал это «апгрейдом самого себя». Артист также начал задумывать о питании и отказываться от вредных привычек.

«Чуть уже можно себя ограничивать. От чего можно воздержаться, я стараюсь воспитывать в себе вот это воздержание. Такая аскеза для здоровья. Ну нет, не полностью. Опять же, всё здраво», — поделился актер.

В декабре 2023 года Сергей Дружко признался, что фразы из «Необъяснимо, но факт», которые он произносил в передаче с непроницаемым лицом, не были изначальной «фишкой» проекта.

Дружко рассказал, что старался изменять и подстраивать под себя текст на съемках «Необъяснимо, но факт». По словам артиста, из-за «конвейерности» проекта многое «строчилось одной рукой», поэтому вводились правки прямо на площадке.

Ранее Юлия Высоцкая раскрыла секрет поддержания стройной фигуры.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!