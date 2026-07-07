Решетова раскрыла, когда заведет второго ребенка: «Пусть меня закидают помидорами»

Модель и блогерша Анастасия Решетова рассказала в интервью Ляйсан Утяшевой, что хочет стать матерью во второй раз в 2027 году.

Решетова объяснила, что на данный момент осваивается в своем новом периоде жизни. Она переехала за город, где строит семейную жизнь. Блогерша уточнила, что сейчас находится в статусе невесты, а не жены.

«Но у меня нет такого дикого желания сейчас совсем уходить в семейный формат. Рожать детей и жить только семьей я не готова. Пусть меня закидают помидорами. У меня есть ряд вещей в голове, которые я должна реализовать. И в следующем году, наверное, уже все», — поделилась модель.

Решетова заявила, что жених поддерживает ее выбор. По словам знаменитости, они вместе договорились о совместных планах на будущее.

«Когда свадьба, дети и так далее — это все уже у нас обсуждено. Ему вообще публичность неинтересна. Он говорит: «Твой главный минус — это публичность». Да, поэтому я его скрываю», — рассказала блогерша.

Решетова стала наиболее известна после романа с рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати). В 2019 году блогерша родила от музыканта сына. Мальчика назвали Ратмиром. Артист и модель встречались с 2014 по 2020 год.

Ранее экс-возлюбленная Тимати заявила о сложностях воспитания сына без отца.