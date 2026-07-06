Софья Эрнст заявила о самом желанном образе на свадьбу

Софья Эрнст заявила, что выбрала бы для себя русский народный свадебный образ

Русский свадебный образ – это всегда богатый наряд с обилием ручной работы в костюме, включая вышивку жемчугом, заявила креативный продюсер, основатель агентства Дома культуры «Исток» Софья Эрнст. В беседе с «Леди Mail» она заявила, что выбрала бы именно такой образ на свою свадьбу, добавив к традиционному наряду кокошник.

Эрнст подчеркнула, что такие свадебные образы обычно готовились к торжеству по несколько лет, причем головной убор – старинный кокошник – иногда брали в аренду. По словам эксперта, в некоторых случаях его можно в полной мере считать произведением ювелирного искусства.

«Мне кажется, если бы я сейчас выходила замуж, то именно такой богатый русский головной убор я бы выбрала, – отметила Эрнст. — Кстати, на празднование своего дня рождения я надевала такой головной убор и чувствовала себя роскошно».

Софья Эрнст добавила, что была бы рада возвращению этой детали в моду, которую считает очень красивой традицией.

В середине апреля сообщалось, что Софья Эрнст отпраздновала свой 38-й день рождения в наряде с любимым головным убором – знаменитость была одета в белую футболку с принтом, розовую макси-юбку и кокошник. Ее сопровождал супруг, гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Ранее жена Эрнста сменила имидж после многочисленных просьб фанатов.