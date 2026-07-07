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Культура

Калюжный сыграет в драме о российских спасателях на фоне землетрясения в Турции

Актеры Глеб Калюжный и Ника Здорик сыграют в фильме «Шкала Рихтера»
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актеры Глеб Калюжный и Ника Здорик сыграют главные роли в фильме «Шкала Рихтера». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера проекта Максима Рогальского.

Картина будет посвящена работе российских спасателей во время землетрясения в Турции в 2023 году. Режиссером проекта стал Александр Бабаев. По сюжету, оператор FPV-дрона обнаруживает под завалами людей, среди которых оказывается его возлюбленная, также входящая в состав отряда поисково-спасательной группы.

В мае 2025 года Калюжного призвали на срочную службу в армию. Несмотря на плотный рабочий график, актер отложил новые проекты и отдал долг родине. Год он отслужил в Семеновском полку, несколько раз в увольнение посещал светские премьеры своих фильмов, а 27 мая демобилизовался.

Артист признавался, что служил как все, без поблажек. По словам Калюжного, у него в семье много военных, поэтому он не видел для себя варианта не служить. Он отмечал, что считает этот этап важным и обязательным для каждого мужчины.

Ранее сообщалось, что Глеб Калюжный вернулся в продолжение сериала «Трудная».

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