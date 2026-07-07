Назван топ‑10 аниме 2026 года и самые ожидаемые релизы июля

Боевик «Гачиакута» возглавил рейтинг топ-10 аниме по аудитории на Кинопоиске с начала 2026 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Второе место занял проект «О моем перерождении в слизь», а третье — «Мастера на все руки выгнали из отряда героев». Аниме «Атака титанов» и «Пламенная бригада пожарных» замкнули пятерку лидеров.

В топ-10 также вошли: «Человек‑бензопила», «Веселая защита владений беспечного лорда», «Адский рай», «Re:ZERO — Жизнь с нуля в альтернативном мире» и «Ателье колдовских колпаков».

Среди самых ожидаемых премьер июля Кинопоиск называет аниме «Призрак в доспехах», который выйдет 7 июля в озвучке NDA STUDIO. Также уже 4 июля стартовал третий сезон «Реинкарнации безработного»: в день премьеры стали доступны первые два сезона и две серии третьего. Эпизоды будут выходить по одной серии в неделю.

Анализ Кинопоиска показал, что с начала года аниме на платформе посмотрели 4,5 млн подписчиков, а основная аудитория жанра — люди в возрасте от 18 до 34 лет (62 % подписчиков). При этом четверть аниме‑аудитории — это люди моложе 24 лет, 53 % зрителей — мужчины.

Ранее сообщалось, что мировые аниме-премьеры выйдут в России в июле.