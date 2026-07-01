Мировые аниме-премьеры выйдут в России в июле

Крупные мировые аниме-премьеры и новинки для любителей жанра выйдут в России в середине лета. Об аниме-июле «Газете.Ru» рассказала пресс-служба онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

Главными премьерами аниме-месяца на платформе станут новая экранизация культовой манги «Призрак в доспехах» и продолжение исекая «Реинкарнация безработного» — эпизоды будут выходить в онлайн-кинотеатре сразу вслед за премьерой на японском телевидении.

«Призрак в доспехах» выйдет онлайн 7 июля — проект из списка самых ожидаемых аниме 2026 года, новое прочтение легендарной манги о девушке-киборге из девятого отдела Службы общественной безопасности, которая разыскивает уникального хакера Кукловода, умело манипулирующего людьми. В онлайн-кинотеатре Кинопоиска проект будет выходить по 1 серии в неделю на японском с субтитрами и в дубляже NDA STUDIO под руководством Александра Гаврилина (голос Локи в киновселенной Marvel).

Кинопоиск

Третий сезон аниме «Реинкарнация безработного: История о приключениях в другом мире» начнет выходить 4 июля и также входит в топ-15 самых ожидаемых тайтлов года. Сериал рассказывает о 34-летнем отаку, который попадает под машину и перерождается в теле подростка в фэнтезийном мире меча и магии. В третьем сезоне героя, который успел обзавестись семьей, ждут новые приключения и важная встреча со старой знакомой. В день премьеры на Кинопоиске выйдут первые два сезона и две серии третьего, далее новые эпизоды будут появляться по одному каждую неделю согласно мировому графику релиза. Аниме будет доступно к просмотру на оригинальном языке с русскими субтитрами, в дубляже от студии «Дубляжная» и закадровой озвучке от студии Anistar.

«Манга, моэ, исекай. Большой гид по аниме», новый книжный проект от Кинопоиска и Яндекс Книг, появится 28 июля онлайн и в магазинах — путеводитель по миру японской анимации увидит свет сразу в трех форматах. Одновременно с электронной и аудиоверсиями выйдет бумажная книга, подготовленная к релизу издательством «Альпина нон-фикшн». Авторы и эксперты постарались дать ответы на главные вопросы, связанные с историей и особенностями аниме, а также рассказали о выдающихся режиссерах и знаковых произведениях. Составителем и редактором книги выступил создатель и ведущий подкастов Эдуард Царионов.

Кроме того, в онлайн-кинотеатре уже доступны финальные серии аниме о юной волшебнице Коко «Ателье колдовских колпаков» и аниме-хиты «Re:Zero – Жизнь с нуля в альтернативном мире», «О моем перерождении в слизь», а также «Созданный в бездне» из топ-250 лучших сериалов по мнению пользователей платформы.

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