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Умер конструктор танка Т-72 Владимир Домнин

Умер бывший главный конструктор Уральского конструкторского бюро Домнин
Уралвагонзавод/VK

Главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Владимир Домнин умер на 81-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Уралвагонзавода (входит в госкорпорацию «Ростех»).

В некрологе говорится, что Домнин скончался 6 июля.

Владимир Домнин — заслуженный конструктор РФ, кандидат технических наук, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники.

Домнин начал свою деятельность на Уралвагонзаводе в 1967 году в должности военного представителя и принимал активное участие в войсковых испытаниях и внедрении в серийное производство танка Т-72.

Под его руководством завершилась работа по созданию боевых машин Т-90А, Т-72БА и БМПТ, а также были разработаны модели Т-72Б3, Т-90МС, модернизированные образцы на базе танка Т-72, БМР-3МА и БРЭМ-1М, была начата работа по созданию унифицированной межвидовой тяжелой гусеничной платформы.

В апреле ушел из жизни создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон» Александр Леонов. Он был генеральным директором, генеральным конструктором АО «Военно-промышленная корпорация «НПО Машиностроения» — одного из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли РФ.

Ракетами «Циркон» на данный момент оснащены фрегаты проекта 22350 и многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень».

Ранее умер конструктор ракетного комплекса «Искандер-М».

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