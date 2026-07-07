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Культура

Вернувшаяся в Россию Катя Ли рассказала, как выживала в Нью‑Йорке

Певица Катя Ли призналась, что жила в Нью-Йорке в квартире у стройки без денег
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывшая солистка Hi‑Fi и «Фабрика» Катя Ли, которая около 10 лет назад переехала в США, вернулась в Россию. Об этом сообщает «СтарХит».

Ли рассказала, что жизнь в Нью‑Йорке оказалась совсем не такой, какой она ее себе представляла. Приехав в город без знакомых и почти не владея английским, певица сразу столкнулась с обманом.

«Я не умела говорить на английском, поэтому меня тут же обдурили и сдали мне квартиру прямо у стройки небоскреба за ахриллиард. Я заплатила на год вперед и с 5 утра до 10 вечера наслаждалась оглушительным стуком отбойного молотка», — поделилась исполнительница.

Финансовые трудности усугубились, когда бывший возлюбленный убедил артистку вложить деньги в строящуюся квартиру в Москве, а не брать их с собой. Мать мужчины выступала его агентом. Однако спустя год и экс-бойфренд, и его родительница перестали отвечать на звонки, и Ли осталась без средств для существования.

Певица призналась, что в моменты сильного стресса обращалась к шитью. Однажды, пытаясь отвлечься от трудностей, она сшила пальто и утром спустилась в лифте дорогого отеля на Пятой авеню.

«И какая-то женщина заходит в лифт и немедленно покупает у меня это пальто ровно за $3,5 тыс. — цену аренды моей квартиры, за которую мне нужно заплатить через неделю», — рассказала артистка.

Во второй раз творческий импульс случился у Ли, когда она лишилась всех вещей в собственный день рождения. У певицы украли дорогие сценические платья, винтажные наряды и уникальные дизайнерские образы. Позже она по счастливой случайности оказалась в сшитом из-за этой ситуации наряде на обложку New York Times.

«Кстати, позже изделие приобрела Граймс, бывшая жена Илона Маска, и появилась в нем на билбордах по всей Америке, рекламируя новое ТВ-шоу Alter Ego вместе с Аланис Морисетт», — отметила она.

Ранее 47-летняя звезда Hi-Fi появилась на публике в «голом» платье.

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