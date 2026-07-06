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Культура

Диана Арбенина упала в воду на концерте

Певица Диана Арбенина упала в воду во время концерта
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина упала в воду на фестивале «Заряд Фест». Об этом пишет «Лента.ру».

Инцидент произошел, когда Арбенина пела на сцене, которая стояла на воде. В первых рядах зрители были на сапбордах. Во время выступления она начала ходить по сапбордам и поскользнулась. В итоге певица оказалась в воде.

«Шанс, что Арбенина пойдет по сапам, упадет в воду, потом сама нырнет несколько раз, уронит спасателя в воду, минимален, но никогда не равен нулю», — отметил очевидец.

Фестиваль проходил 4 и 5 июля в Большом Строгинском затоне. Хедлайнерами шоу стали MAYOT, Диана Арбенина, Тимати и группа «Диктофон».

В ноябре 2024 года сообщалось, что Диана Арбенина оступилась и рухнула с балкона в зал во время выступления в клубе «А2» в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, что Арбенина, исполняя песню, решила пройти по сетке вдоль балконов, где сидели фанаты. Конструкция не выдержала, и певица полетела вниз, цепляясь за провода. Фанаты успели поймать певицу и не дали ей упасть в зрительный зал.

Ранее в Эстонии запретили концерт российского рэпера.

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