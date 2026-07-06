Новый фильм со звездой «Три метра под уровнем неба» выйдет в российский прокат

Новый фильм «Изгой» с Марио Касасом в главной роли выйдет в российский прокат 3 сентября. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Star Media.

В центре сюжета — Серхио, который отправляется в Нидерданды вместе с семьей и друзьями на футбольный матч любимой команды. Однако перед возвращением домой он принимает неожиданное решение остаться в чужой стране. Серхио остался один, без денег и без знания языка. Ему предстоит многое узнать о себе в условиях чужеродной среды.

Также в проекте сыграли Давид Вердагер, Ильяс Эль-Уахдани, Йетти Матурин, Рейну де Вей Местдаг, Ханнеке Ван Дер Паардт, Рауль Прието, Навсикая Боннин и другие. Режиссер и автор сценария — Герард Омс.

«Марио владеет актерской техникой, как никто другой. Он разносторонний актер, способный не только создавать, но и деконструировать. И он показал, что может работать в самых разных жанрах. Мы видели его в боевиках, в романтических драмах, подростковых драмах, в юморе, черной комедии, а теперь здесь, в более интимной роли, в социально значимом фильме с авторским видением», — поделился Омс.

Фильм показали в России 20 апреля 2026 года на во внеконкурсной программе 48-го Московского международного кинофестиваля.

Марио Касас известен поклонникам по роли Аче в проекте «Три метра под уровнем неба». За роль в «Изгое» актер получил награду в категории «Лучший актер» на кинофестивале в испанской Малаге.

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