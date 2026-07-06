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Культура

Наталья Андрейченко обругала телеканал за слухи о кончине и пообещала извиниться

Актрису Наталью Андрейченко ввели в заблуждение слухами о кончине
Григорий Сысоев/РИА Новости

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и обругала телеканал НТВ за программу «Секрет на миллион».

Андрейченко услышала от поклонников, что в эфире передачи добавили титры, в которых сказано якобы о ее кончине. По словам актрисы, в титрах сказано, что ее не стало в 2021 году. Артистка возмутилась, так как она находится в полном здравии и активно развивает карьеру. Она рассказала, что получила приз на сочинском фестивале «Евразия-Кинофест». Как отметила актриса, ее радостное от получения статуэтки настроение омрачили слухи о кончине.

В комментариях фанаты отметили, что смотрели программу и не увидели такой таблички. Некоторые уточнили, что там было сказано о матери Андрейченко.

«Да! Это правда! Моя мама ушла от ковида в 21-м году. Ну что за люди? Понимаете? Несколько человек мне пишут в личку, что такое про меня написано. А это было про маму. Они что, слышать не могут?» — заявила артистка.

Позже Андрейченко заявила, что, возможно, была введена в заблуждение.

«Возможно, мне необходимо будет принести свои извинения. Люди разделились в Instagram, и некоторые пишут, что такого не было и никто меня не…» — призналась артистка.

Ранее сообщалось, что на прощание Александра Высоковского не пришел никто из его коллег по «Бригаде».

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