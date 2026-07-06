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Культура

На прощание Александра Высоковского не пришел никто из его коллег по «Бригаде»

Mash: актеры «Бригады» не посетили прощание с Александром Высоковским
«Аватар Фильм»

Актеры из сериала «Бригада» не пришли на церемонию прощания с артистом Александром Высоковским. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечает издание, с Высоковским простились 5 июля в Пущино. Церемонию не посетили представители шоу-бизнеса, в том числе Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир Вдовиченков и Сергей Безруков.

1 июля стало известно о кончине Александра Высоковского. Вместе с сыном он отправился на рыбалку в районе подмосковного Пущино. Там он отошел от молодого человека, но назад так и не вернулся. Семья забила тревогу, после чего были организованы поиски. Актера обнаружили в реке Оке. Как полагают правоохранители, имел место несчастный случай.

Александр Высоковский известен по роли Макса Карельского в сериале «Бригада». В его фильмографии более 20 работ. Он снимался в проектах: «Бумер», «Каменская: Игра на чужом поле», «Марш Турецкого», «Седьмое небо», «Путевой обходчик», «Берлинская жара», «Враг у ворот», «Операция «Неман»», «Горячая точка 3», «Банда «Зиг Заг».

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