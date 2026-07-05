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Культура

Катерина Шпица рассказала о двух выкидышах

Актриса Катерина Шпица перенесла два выкидыша
Павел Кашаев/Global Look Press

Актриса Катерина Шпица рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что дважды теряла ребенка.

«Эта беременность имела, пожалуй, единственное осложнение, и оно эмоциональной природы. В ней было до середины срока много страха, мы с Русланом жили как будто затаив дыхание, потому что до этого мы теряли, теряли дважды», — поделилась артистка.

Шпица уже рассказывала о первом выкидыше, но о второй сорвавшейся беременности молчала. По словам артистки, она вместе с мужем не сообщала о потере ребенка даже близким и членам семьи. Артистка смогла поделиться своей болью только после того, как родила второго сына Богдана.

Актриса добавила, что на своем примере хотела показать, что в 40 лет тоже можно стать матерью без вспомогательных репродуктивных технологий.

«Конечно, я за то, чтоб женщины рожали на пике своих физических возможностей и в период самой лучшей защищенности своего генетического материала (а это с 18 до 25 лет, природу не обманешь), но, как сказал мне недавно в беседе мой друг-одногодка: «Блин, почему человеческое общество так устроено, что лучший возраст организма для рождения детей не совпадает с периодом расцвета осознанного желания, а главное, материальных возможностей привести в мир нового человека?!» — заявила Шпица.

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