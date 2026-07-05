Никита Михалков сделал заявление о разъединяющих народ праздниках

Режиссер Никита Михалков в ходе XXI Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи» рассказал о нужных во время специальной военной операции (СВО) массовых празднествах. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, праздники, помогающие забыть, что «страна воюет», это неправильные праздники». Михалков считает, что они разъединяют людей и народ.

Он добавил, что в тяжелые времена людям нужен праздник, а также напомнил, как в 1942 году в Москву шел эшелон с мрамором для строительства метро. По его словам, подобное давало внутреннюю уверенность в победе.

Михалков пожелал участникам фестиваля, чтобы их праздник «был осознанным праздником тех, кто понимает, что страна защищает свое будущее».

В июне Михалков предупредил о возможных изменениях в прокате зарубежного кино. По словам народного артиста РСФСР, процент от проката зарубежного кино в стране будет взиматься в пользу рефинансирования российского кинематографа. Режиссер подчеркнул, что это не означает отсутствия иностранного кино на российских экранах.

Ранее Михалков назвал условия, при которых стоит проводить фестивали во время СВО.