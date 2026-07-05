Надежда Бабкина о современном поколении: «Накачали губы выше носа»

Певица Надежда Бабкина раскритиковала молодое поколение. Ее слова передает журналистка Алена Мартынова в Telegram-канале «Светский хроник».

Бабкину спросили, каких ценностей не хватает новому поколению. В ответ артистка заявила, что молодым не стоит «подражать и выпендриваться».

«А то все как одно лицо. Накачают губы выше носа и все остальное. Будьте сами собой. Ставьте перед собой цели и задачи и достигайте их. И все», — заявила певица.

В июне продюсер Иосиф Пригожин заявил о необходимости формировать культурное воспитание у детей. Шоумен подчеркнул, что дети — это будущее. По его мнению, старшему поколению стоит сделать все, чтобы младшие осознавали горизонты, планировали будущее и знали, что после окончания обучения они пригодятся в жизни.

По словам Пригожина, сейчас дети стали рано взрослеть из-за нового информационного поля. Шоумен считает, что некоторые представители молодого поколения потеряли субординацию.

Пригожин уверен, что взрослым необходимо быть образцами для подражания, так как дети стремятся копировать поведение старших.

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