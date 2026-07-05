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Культура

Надежда Бабкина о современном поколении: «Накачали губы выше носа»

Певица Надежда Бабкина призвала молодое поколение не подражать другим
Кадр из М24

Певица Надежда Бабкина раскритиковала молодое поколение. Ее слова передает журналистка Алена Мартынова в Telegram-канале «Светский хроник».

Бабкину спросили, каких ценностей не хватает новому поколению. В ответ артистка заявила, что молодым не стоит «подражать и выпендриваться».

«А то все как одно лицо. Накачают губы выше носа и все остальное. Будьте сами собой. Ставьте перед собой цели и задачи и достигайте их. И все», — заявила певица.

В июне продюсер Иосиф Пригожин заявил о необходимости формировать культурное воспитание у детей. Шоумен подчеркнул, что дети — это будущее. По его мнению, старшему поколению стоит сделать все, чтобы младшие осознавали горизонты, планировали будущее и знали, что после окончания обучения они пригодятся в жизни.

По словам Пригожина, сейчас дети стали рано взрослеть из-за нового информационного поля. Шоумен считает, что некоторые представители молодого поколения потеряли субординацию.

Пригожин уверен, что взрослым необходимо быть образцами для подражания, так как дети стремятся копировать поведение старших.

Ранее Лоза отказался сочинять песни для зумеров.

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