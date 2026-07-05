Дворцов о музыкальной карьере Самойловой: «Жаль, что посмотрела в сторону разврата»

Продюсер Сергей Дворцов оценил новую песню модели Оксаны Самойловой. Его слова передает «Пятый канал».

Дворцов отметил, что у Самойловой есть вокальные данные, но раскритиковал музыкальное направление новой композиции. Он считает, что модели стоит начать исполнять песни с тематикой патриотизма и семейных ценностей, чтобы не столкнуться с хейтом.

«Очень жаль, что она посмотрела в сторону разврата, не патриотической направленности», — заявил продюсер.

Дворцов назвал песню Самойловой легкомысленной и рассчитанной на зумеров. Он считает, что трек модели не будет оценен взрослой аудиторией.

«Ценностей семейных там нет. Это чистый вайб, хейт со стороны ее поклонников и хайп с ее стороны», — отметил шоумен.

3 июля Оксана Самойлова выпустила дебютный трек «Мамми» под творческим псевдонимом Sammy, который уже успел возглавить чарт BandLink по количеству пресейвов.

«Мамми» — рэп-трек, посвященный уверенности в себе. В нем рассказывается история о девушке, которая сама задает правила, выбирает свой ритм и гармонично совмещает разные роли в жизни.

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