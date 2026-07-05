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Культура

Бабкина сравнила культуру с иммунной системой

Певица Бабкина назвала культуру иммунной системой страны
ngbabkina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Надежда Бабкина заявила РИА Новости, что культура в любом проявлении является иммунной системой для страны.

Бабкина приняла участие в Международном кинофестивале «В кругу семьи» в Ярославле. Артистка считает, что такое мероприятие может помочь иностранцам посмотреть на Россию другими глазами.

«Они (иностранцы) не знают ни нашего человека, ни его подвиги, ни его отношения к своей земле, семье. А у нас этого сполна, и мы этим делимся — нам не жалко», — заявила певица.

В мае Бабкина обвинила журналистов в отсутствии желания продвигать настоящее искусство. Она заявила, что артистам, которые занимаются музыкой, трудно добиться признания публики. По словам певицы, сегодня отношение граждан к искусству зависит от прессы, поэтому журналисты должны учиться интересно писать на эту тему.

В феврале Надежда Бабкина назвала работы Александра Пушкина основой русской культуры и источником надежды. По словам певицы, сила произведений Пушкина в том, что за простыми и сказочными образами скрывается серьезный разговор о человеке, стране и истории России.

Ранее Надежда Бабкина раскрыла секрет своей бодрости.

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