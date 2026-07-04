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Культура

В США обсуждают новую версию обстоятельств смерти Майкла Джексона

Radar Online: Майкл Джексон мог сам увеличить дозу смертельного лекарства
Henrik Hildebrandt/Global Look Press

Майкл Джексон, возможно, сам увеличил дозу препарата, который стал причиной его смерти. Новую версию обстоятельств смерти исполнителя выдвинуло издание Radar Online, сославшись на собственное расследование.

По версии издания, на состояние певца могли повлиять хронические боли, тревога из-за финансовых проблем и подготовка к предстоящему туру.

«Майкл способствовал собственной смерти, употребляя наркотики. Он знал последствия и риски всех препаратов, которые принимал», — говорится в материале.

Официально лечащий врач певца Конрад Мюррей был признан виновным в непредумышленном убийстве и отбыл наказание.

Майкла Джексона не стало 25 июня 2009 года. Его сердце остановилось после того, как личный врач артиста Конрад Мюррей сделал ему инъекцию пропофола.

В июле носок Майкла Джексона, в котором он выступал на турне 1997 года во Франции, был продан на аукционе за €6200 евро. Майкл Джексон носил аксессуар во время турне HIStory World Tour, носок был найден работником сцены на стадионе «Шарль Эрманн» после концерта в Ницце 27 июня 1997 года.

Ранее в России взлетели продажи книг о Майкле Джексоне.

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