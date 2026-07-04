Макаревич раскрыл свои планы на лето: «Либо к другу, либо в Турцию»

Актер и музыкант Иван Макаревич поделился на фестивале «В кругу семьи» своими летними планами. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
«Я очень надеюсь работать летом. Я летом люблю работать, очень люблю работать», — отметил артист.
При этом музыкант не скрывает желания ненадолго сменить обстановку, поскольку он давно никуда не ездил.
«А так. Если будет возможность, я поеду либо навестить товарища, который еще в школьные времена уехал со всей семьей в другую страну. Мы очень близко дружим, и я его давно не видел. Может быть, к нему. Либо в Турцию», — поделился Макаревич.
Актер также рассказал о своем новом проекте «Малой», где он выступает в роли режиссера. Он признался, что эта работа стала для него серьезным профессиональным экспериментом.
«Комедия — очень сложный жанр. <...> И сценарий не мой... Но мне дали, слава богу, возможность позвать любимых и знакомых актеров», — признался артист.
Макаревич подчеркнул, что важным моментом стало осознание: его чувство юмора разделяют не только он сам, но и команда.
«Когда я понял, что не только мне смешно, а ещё и смешно продюсерам и актёрам, я такой: «О, значит, я могу в комедии работать», — добавил он.
Фестиваль «В кругу семьи» проходит в Ярославле при поддержке государственной корпорации «Ростех», ПАО «Банк ПСБ» и Правительства Ярославской области.
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