Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Культура

Макаревич раскрыл свои планы на лето: «Либо к другу, либо в Турцию»

Актер Макаревич заявил, что хочет увидеться с уехавшим в другую страну другом
PREMIER

Актер и музыкант Иван Макаревич поделился на фестивале «В кругу семьи» своими летними планами. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я очень надеюсь работать летом. Я летом люблю работать, очень люблю работать», — отметил артист.

При этом музыкант не скрывает желания ненадолго сменить обстановку, поскольку он давно никуда не ездил.

«А так. Если будет возможность, я поеду либо навестить товарища, который еще в школьные времена уехал со всей семьей в другую страну. Мы очень близко дружим, и я его давно не видел. Может быть, к нему. Либо в Турцию», — поделился Макаревич.

Актер также рассказал о своем новом проекте «Малой», где он выступает в роли режиссера. Он признался, что эта работа стала для него серьезным профессиональным экспериментом.

«Комедия — очень сложный жанр. <...> И сценарий не мой... Но мне дали, слава богу, возможность позвать любимых и знакомых актеров», — признался артист.

Макаревич подчеркнул, что важным моментом стало осознание: его чувство юмора разделяют не только он сам, но и команда.

«Когда я понял, что не только мне смешно, а ещё и смешно продюсерам и актёрам, я такой: «О, значит, я могу в комедии работать», — добавил он.

Фестиваль «В кругу семьи» проходит в Ярославле при поддержке государственной корпорации «Ростех», ПАО «Банк ПСБ» и Правительства Ярославской области.

Ранее актер Алексей Нилов раскрыл, как поддерживает энергию в 62 года. Секрет прост – нужно быть ленивым.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!