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Культура

«И мы счастливы!»: Бузова и Собчак получили миллионы за корпоратив в Сибири

Mash: Ольга Бузова и Ксения Собчак заработали 10,5 млн рублей на корпоративе
@buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).com

Певица Ольга Бузова и журналистка Ксения Собчак получили 10,5 млн рублей за проведение корпоратива в честь 30‑летия омского торгового дома «Шкуренко». Об этом сообщает Mash.

Как утверждает Telegram-канал, Бузова заработала 5,5 млн рублей, а Собчак — 5 млн рублей. Надбавка к выплате Бузовой связана с тем, что артистка приехала на мероприятие на костылях из‑за недавней травмы.

Всего, отмечает Mash, общие траты на мероприятие достигли 30 млн рублей. На территории установили сцену и обустроили несколько тематических зон для гостей. А, помимо звездных ведущих, публику радовали музыкальные группы «Корни» и «Фабрика».

Экс-ведущие шоу «Дом-2» Бузова и Собчак отпраздновали свое воссоединение в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Они записали видео, где в унисон произнесли фразу: «...И мы счастливы!»

В октябре 2025 года Собчак рассказывала, что ценит экс-коллегу по «Дом-2» за смелость и искренность. Она отмечала, что Ксения Бородина боится идти к ней на интервью, а Бузова «тот человек, который пришел в самом начале, и до сих пор продолжает делать нечто крутое».

Бузова добавила, что прошла с Собчак «огонь и воду». Она также уверила, что не боится бывшую коллегу по «Дому-2».

Ранее Ольга Бузова потратила около 5 миллионов рублей на костыли со стразами

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