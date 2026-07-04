Названы дата и место прощания с Екатериной Жемчужной

Дочь Жемчужной Ольга сообщила, что прощание с актрисой пройдет в театре «Ромэн»

Церемония прощания с народной артисткой России Екатериной Жемчужной пройдет 6 или 7 июля 2026 года в театре «Ромэн». Об этом сообщила «Пятому каналу» дочь актрисы Ольга.

Екатерины Жемчужной не стало на 83-м году жизни. Ольга рассказала, что причиной кончины стала тромбоэмболия. Она назвала мать замечательным человеком и выдающейся актрисой, творчество которой хорошо известно всей стране.

Жемчужная родилась 28 марта 1944 года в семье потомственных артистов. В 1969 году она стала актрисой Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн», которому посвятила всю свою творческую карьеру. В 1999 году ей было присвоено звание народной артистки России.

Широкую известность артистка получила благодаря работе в театре и ролям в кино. Она снималась в фильмах и сериалах «Карнавал», «Вечный зов», «Цыган», «Возвращение Будулая», «Королева Марго» и других. Также актриса выступала с концертными программами, исполняя цыганские романсы и народные песни.

Жемчужная считалась одной из самых известных представительниц отечественного цыганского театрального искусства. За многолетний вклад в развитие культуры она была удостоена государственных наград и получила признание нескольких поколений зрителей.

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