Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Культура

Продюсер раскрыл причину получения Меладзе нового гражданства

Продюсер Рудченко: Меладзе получил паспорт Грузии, чтобы зарабатывать в РФ
meladzemusic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Павел Рудченко предположил, что получение Константином Меладзе грузинского гражданства упрощает для композитора возможность продолжать зарабатывать в России. Его слова передает НСН.

Недавно Mash сообщил, что Меладзе втайне оформил гражданство Грузии. Скорее всего, писал Telegram-канал, композитору пришлось отказаться от украинского паспорта, поскольку Грузия не допускает двойного гражданства. При этом сам Меладзе проживает в Италии.

Рудченко связал выбор именно грузинского паспорта с происхождением Меладзе и особенностями взаимодействия стран СНГ с Россией.

«В данном случае он не прекращает работу с Россией, получает монетизацию, и его вроде бы не связывает юридическая сторона вопроса с точки зрения гражданства. Он не ждет претензий, как если бы он выпячивал украинское гражданство», — сказал эксперт.

Продюсер уточнил, что гражданство Италии Меладзе не выгодно, поскольку оно не дает подобных преимуществ.

Накануне РИА Новости сообщало, что Меладзе готовится к запуску нового музыкального проекта. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что новый коллектив продюсера сейчас находится на стадии формирования, однако локация будущего проекта не раскрывается.

Ранее CМИ раскрыли оставшиеся активы Пугачевой в России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!