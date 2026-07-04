Продюсер раскрыл причину получения Меладзе нового гражданства

Продюсер Павел Рудченко предположил, что получение Константином Меладзе грузинского гражданства упрощает для композитора возможность продолжать зарабатывать в России. Его слова передает НСН.

Недавно Mash сообщил, что Меладзе втайне оформил гражданство Грузии. Скорее всего, писал Telegram-канал, композитору пришлось отказаться от украинского паспорта, поскольку Грузия не допускает двойного гражданства. При этом сам Меладзе проживает в Италии.

Рудченко связал выбор именно грузинского паспорта с происхождением Меладзе и особенностями взаимодействия стран СНГ с Россией.

«В данном случае он не прекращает работу с Россией, получает монетизацию, и его вроде бы не связывает юридическая сторона вопроса с точки зрения гражданства. Он не ждет претензий, как если бы он выпячивал украинское гражданство», — сказал эксперт.

Продюсер уточнил, что гражданство Италии Меладзе не выгодно, поскольку оно не дает подобных преимуществ.

Накануне РИА Новости сообщало, что Меладзе готовится к запуску нового музыкального проекта. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что новый коллектив продюсера сейчас находится на стадии формирования, однако локация будущего проекта не раскрывается.

Ранее CМИ раскрыли оставшиеся активы Пугачевой в России.