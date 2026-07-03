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Культура

CМИ раскрыли оставшиеся активы Пугачевой в России

«Царьград»: певица Алла Пугачева сохранила на счетах в России 120 млн рублей
Кадр из видео/YouTube

Певица Алла Пугачева хранит на российских счетах 120 млн рублей, которые продолжают приносить ей доход в виде процентов. Об этом сообщает «Царьград»£.

Издание утверждает, что это лишь часть ее активов в стране. В собственности Пугачевой остаются несколько объектов недвижимости: дача на Истринском водохранилище (в долях с дочерью Кристиной Орбакайте), квартира в Филипповском переулке площадью 303 кв. м. с домашним кинотеатром и дача в ДСК «Творчество» (тоже в долях).

Однако основной источник дохода Аллы Пугачевой — права на музыкальные композиции. Она зарегистрировала их более чем на 200 песен. И поскольку артистка не имеет статуса иностранного агента, она продолжает получать отчисления за использование своих произведений в России — будь то на концертах, в фильмах или рекламе.

«Царьград» также уточняет, что замок в Грязи не принадлежит Пугачевой. Это было добрачное имущество Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), а певица просто жила там с семьей. Недавно Галкин передал детям, Гарри и Лизе, по 1/6 доли в этом имуществе. Предположительно, из-за рисков, связанных со статусом иностранного агента.

Ранее адвокат назвал причины, по которым Пугачева не может продать замок

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