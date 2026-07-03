Песню «Музыка нас связала» предложили изучать в школе

Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева поддержала идею Минпросвещения включить популярные песни в школьную программу. Об этом она заявила «Газете.Ru».

«Важно, чтобы дети знали не только классику, но и ту музыку, на которой выросла страна. И если уж говорить о песнях, которые слышали все — от бабушек до внуков, то без «Миража» этот список будет неполным», — сказала она.

Болдышева отметила, что в этом году группе исполняется 40 лет, и ее хиты уже можно считать классикой.

«На музыке «Миража» выросло несколько поколений. И она, знаете, стала таким музыкальным мостиком между ними: родители когда-то подпевали под кассетники, теперь их дети забивают эти треки в плейлисты. Так что, если нужна песня, которая объединяет всех, мы готовы предложить «Музыка нас связала». Во всех смыслах», — добавила артистка.

В августе 2025 года Минпросвещения сформировало перечень из 37 песен, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание школьников. В список попала песня «Моя Россия» певца Shaman, а также хиты Олега Газманова «Офицеры», «Бессмертный полк» и «Вперед, Россия», композиция Сергея Трофимова «Родина» и трек Дениса Майданова «Россия».

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