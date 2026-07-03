Дробыш объяснил, какие песни становятся самыми раздражающими

Чаще всего самыми раздражающими песнями становятся те, которые стартуют как хиты и начинают звучать из каждого утюга. Как правило, это быстро надоедает, объяснил продюсер Виктор Дробыш Общественной Службе Новостей.

По мнению продюсера, надоедает в конечном итоге любая композиция, которая постоянно на слуху. В пример он привел песню «Сигма Бой» блогеров Betsy и Марии Янковской, отметив, что она успела настолько всем надоесть, что ее уже невозможно было слушать.

«Еще пример: песня «Маршрутка». Она тоже спустя время уже раздражала всех. И таких примеров неисчислимое количество», — добавил продюсер, подчеркнув, что предсказать судьбу каждого конкретного хита никто не может.

До этого музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, что интерес зумеров к исполнителям советской эстрады напрямую связан с тем, что современная российская музыка не может похвастаться качеством. В том числе сегодня молодежь начала активно слушать Анну Герман – это в первую очередь объясняется тем, что она исполняла песни со смыслом и обладала просто роскошными вокальными данными, считает эксперт.

Ранее Shaman заявил, что Дробыш отговаривал его от патриотичных песен.