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Муж Сати Казановой о жертвах ради брака: «Женился на девушке, которую не знал»

Муж Сати Казановой Стефано признался, что переехал в Россию без знания языка
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Итальянский фотограф Стефано Тиоццо, муж Сати Казановой, рассказал, что ради певицы отказался от работы и переехал в другую страну без знания языка.

«Я оставил свою работу, женился на девушке, которую вообще не знал. Приехал в страну, на языке которой вообще не говорил. <...> У меня есть право быть немножко в шоке ?» — вспомнил он.

Казанова призналась, что раньше считала, что мужчины не должны показывать слабость, но со временем изменила свое мнение. Теперь она ценит моменты, когда муж становится уязвимым.

«Теперь я иначе воспринимаю моменты, когда ты откровенен и даже вот эту слабость свою мне изливаешь. Я чувствую большую благодарность. И для меня это истинный момент близости», — поделилась певица.

Певица также отметила, что раньше из-за эгоизма не давала Стефано раскрываться рядом с собой.

В 2017 году Казанова вышла замуж за Тиоццо, и несколько лет они жили на две страны. В феврале 2022 года певица объявила, что покидает Россию, завершив все проекты в Москве и переехав в Италию. Однако спустя несколько месяцев она вернулась в Россию вместе с мужем, и они пока не планируют менять место жительства. 23 октября 2024 года Казанова впервые стала матерью.

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