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Культура

В США заявили о тайной свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

Page Six: Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились до торжества в Нью-Йорке
Mike Blake/Reuters

Певица Тейлор Свифт и игрок в американский футбол Трэвис Келси поженились до официального свадебного торжества на стадионе Madison Square Garden. Об этом сообщил сообщает портал Page Six со ссылкой на источники.

«Они уже поженились», — сказал источник.

По данным журналистов, пара обменялась клятвами перед небольшой группой близких. Один из источников отметил, что церемония состоялась в Теннесси, куда певица переехала в возрасте 14 лет.

Свадебное торжество Свифт и Келси в Madison Square Garden запланировано на 3 июля.

Накануне журнал Vogue показал предполагаемый список гостей на свадьбу Тейлор Свифт и Трэвиса Келси. Эксперты отметили, что в списке гостей близкие друзья пары, коллеги из музыкальной индустрии и представители NFL. Среди конкретных лиц: Селена Гомес, Джиджи Хадид, Сьюки Уотерхаус, Эмма Стоун, Сабрина Карпентер, Грейси Абрамс, сестры Haim, а также Джейсон и Кайли Келси. Кроме того, приглашения от Тейлор Свифт могли получить принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Ранее Тейлор Свифт повторила рекорд Майкла Джексона в британском хит-параде.

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