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Культура

Букеровскую премию для переводчиков переименуют в честь миллиардера из России

Международная Букеровская премия станет Бухмановской в честь миллиардера из РФ
Vk.com/playrix

Международная Букеровская премия переименована в честь российского миллиардера Дмитрия Бухмана. Об этом сообщается на ее официальном сайте после подписания десятилетнего соглашения о финансировании.

Благотворительный фонд Bukhman Philanthropies будет ежегодно выделять оргкомитету $1,86 млн. В рамках этого партнерства призовой фонд для победителей увеличится вдвое — с $66,4 тысячи до $132,8 тысячи. Их поровну разделят автор и переводчик книги, признанной победителем. Финалисты короткого списка, как и прежде, будут получать по $6,6 тысячи.

«Поддержка этой премии в течение следующего десятилетия имеет для меня глубоко личный смысл. В мире, который становится все более быстрым и отвлекающим, литература просит нас замедлиться, слушать и понимать жизни, отличные от наших», — заявила супруга бизнесмена и сооснователь фонда Дарья Бухман.

Жюри 2027 года возглавит писательница Кэти Китамура, ранее сама входившая в шорт-лист Букеровской премии. Вместе с ней лауреатов будут выбирать поэт и профессор Оксфорда Патрик Макгиннесс, режиссер и писатель Калеб Азума Нельсон, датская писательница и переводчица Ольга Равн, а также актриса и продюсер Тесса Томпсон.

Дмитрий Бухман и его брат Игорь в начале 2000-х годов запустили бизнес по продаже самодельных компьютерных игр из дома родителей в Вологде, а потом превратили его в компанию Playrix. В 2024 году Forbes оценил состояние Дмитрия Бухмана в $9 млрд, а активы Игоря Бухмана — в $13,6 млрд. Их фирма покинула российский рынок в 2022 году после начала боевых действий на Украине, а братья получили гражданство Израиля.

Ранее стало известно, что российские миллиардеры с начала года потеряли $2 млрд.

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