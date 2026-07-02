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Известный блогер о жертвах насилия: «Женщина хочет быть избитой»

Блогер Чермен Дзотти заявил, что жертвы насилия сами этого хотели
«Кто красавчик»/YouTube

Блогер Чермен Дзотти, который называет себя «самым известным бизнес-психологом», заявил, что ни одна женщина не была изнасилована без своего согласия. Слова мужчины прозвучали в выпуске подкаста «Кто красавчик?» на YouTube.

Дзотти утверждает, что каждая жертва насилия подсознательно стремится пережить этот опыт. Он считает, что в ситуации насилия участвуют две стороны, каждая из которых хочет того, что происходит.

«Если мужчина-абьюзер бьет женщину, значит, она так же хочет, чтобы ее били, как и он, чтобы он бил кого-то. Они оба хотят этой ситуации. Она хочет быть избитой, а он хочет избить. Это закон синхронности», — заявил блогер.

Инфлюенсер также вспомнил, что обсуждал эту тему с женщиной, пережившей насилие, которая осталась без глаза в результате случившегося. По его словам, собеседница якобы согласилась с его утверждением.

СМИ сообщают, что депутат Госдумы Ксения Горячева уже запросила проверку слов Дзотти. По ее мнению, блогер «оправдывает действия мужчин-агрессоров и популяризирует такое поведение среди населения».

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