Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Культура

Шаляпин о новостях об увеличении гонорара в 2 раза: «Некрасиво считать чужие деньги»

Шоумен Прохор Шаляпин пристыдил СМИ за новости о повышении его гонорара в 2 раза
Максим Блинов/РИА Новости

Шоумен Прохор Шаляпин прокомментировал «Газете.Ru» новости об увеличении своего гонорара в 2 раза. Он пристыдил журналистов, написавших про его финансы.

«Некрасиво считать чужие деньги», — кратко отреагировал Шаляпин на новости.

По данным сайта Kp.ru, артист резко поднял гонорары до 2-х млн рублей в связи с повышенной востребованностью. Источник СМИ сообщал, что Шаляпин готов не только спеть на мероприятии, но и провести его, причем он всегда находит «окошко» для новых заказов.

Шоумен пробился на отечественную эстраду благодаря проекту «Фабрика звезд», на котором запомнился многим зрителям из-за фамилии известного оперного певца. Позже выяснилось, что это псевдоним, и к Федору Ивановичу Шаляпину артист не имеет никакого отношения. Несколько лет исполнитель ассоциировался с ток-шоу и романами с пенсионерками, однако с 2023 года популярность Шаляпина стала расти благодаря мемам про гедонизм и «терапевтическую лень».

В октябре 2025 года певец выпустил книгу «Главное — не уработаться!». Сейчас Шаляпин активно ведет блог, выступает на корпоративах, посещает светские мероприятия и участвует в различных телевизионных шоу.

Ранее Шаляпин помирился с Кирkorовым спустя 18 лет, поблагодарив Филиппа за великодушие

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как изменились цены в супермаркетах за полгода 2026 года. Честный подсчет инфляции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!