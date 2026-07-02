Шаляпин о новостях об увеличении гонорара в 2 раза: «Некрасиво считать чужие деньги»

Шоумен Прохор Шаляпин пристыдил СМИ за новости о повышении его гонорара в 2 раза

Шоумен Прохор Шаляпин прокомментировал «Газете.Ru» новости об увеличении своего гонорара в 2 раза. Он пристыдил журналистов, написавших про его финансы.

«Некрасиво считать чужие деньги», — кратко отреагировал Шаляпин на новости.

По данным сайта Kp.ru, артист резко поднял гонорары до 2-х млн рублей в связи с повышенной востребованностью. Источник СМИ сообщал, что Шаляпин готов не только спеть на мероприятии, но и провести его, причем он всегда находит «окошко» для новых заказов.

Шоумен пробился на отечественную эстраду благодаря проекту «Фабрика звезд», на котором запомнился многим зрителям из-за фамилии известного оперного певца. Позже выяснилось, что это псевдоним, и к Федору Ивановичу Шаляпину артист не имеет никакого отношения. Несколько лет исполнитель ассоциировался с ток-шоу и романами с пенсионерками, однако с 2023 года популярность Шаляпина стала расти благодаря мемам про гедонизм и «терапевтическую лень».

В октябре 2025 года певец выпустил книгу «Главное — не уработаться!». Сейчас Шаляпин активно ведет блог, выступает на корпоративах, посещает светские мероприятия и участвует в различных телевизионных шоу.

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