У двухлетней дочери известной фудблогерши нашли рак

Популярная блогерша Нара Смит рассказала, что в конце прошлого года у ее двухлетней дочери Уимзи Лу обнаружили рак. Об этом сообщает ABC News.

«Когда мы увидели у нее что‑то подозрительное, то отвезли отделение неотложной помощи, но там не смогли сразу понять, в чем дело. Потом мы пошли к нашему педиатру, и я помню, как он вдруг стал очень тихим и спокойным… В тот момент у меня все внутри оборвалось», — вспомнила 24-летняя инфлюенсер.

Чтобы подтвердить диагноз, девочке провели рентген, УЗИ и биопсию. Затем врачи позвонили семье и сообщили, что у Уимзи рак, болезнь уже распространилась, и нужно немедленно начинать химиотерапию. Нара не раскрыла тип рака и текущее состояние дочери.

Смит призналась, что ей невероятно тяжело справляться с ситуацией. К стрессу от болезни ребенка еще добавляются заботы о других детях, восстановление после родов и необходимость продолжать работать.

«В какие‑то дни бывает чуть легче, в какие‑то — очень тяжело, и все, что я могу делать, — это стараться изо всех сил и быть на высоте во всех этих сферах, насколько это возможно», — сказала она.

Нара Смит воспитывает вместе с мужем, манекенщиком Лаки Блю Смитом, четверых детей. У нее более 12,4 миллиона подписчиков в TikTok и 4,7 миллиона в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она известна кулинарными видео и семейным контентом. Еe дебютная книга выйдет в октябре.

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