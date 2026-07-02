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Культура

Экс-ведущий Первого канала о живущих в долгах израильтянах: «Потом вернем»

Телеведущий Антон Привольнов заявил, что израильтяне легко берут кредиты
Евгения Новоженина/РИА Новости

Экс-ведущий Первого канала Антон Привольнов, переехавший в Израиль, рассказал о поразившей его черте местных жителей — их спокойном отношении к долгам. Своим мнением телеведущий поделился в эфире YouTube‑канала Sheinkin40.

По словам Привольного, израильтяне легко берут кредиты и спокойно живут в долг, руководствуясь принципом «потом вернем».

Для сравнения он привел российский подход, где долги воспринимаются как серьезная проблема или даже трагедия. Эту особенность подтвердил и востоковед Дмитрий Марьясис. Он добавил, что легкое отношение к кредитам — отголосок западной культуры, да и в целом, считает эксперт, израильтяне склонны спокойно воспринимать риски в самых разных сферах.

Антон Привольнов — российский и израильский телеведущий, который начинал свой путь на ТВ с программы «Секреты Фемиды» на ТВЦ, а затем— в 2002‑м — перешел на Первый канал, где проработал 17 лет.

С июля 2022 года проживает в Тель‑Авиве, где работает генеральным продюсером и ведущим интернет‑канала Sheinkin40.

Ранее Привольнов заявил о чувстве второсортности среди репатриантов в Израиле

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